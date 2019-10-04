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В Одессе задержали мужчину с партией наркотиков на полтора миллиона гривен

4 октября, 18:48

Задержанный скупил партию наркотиков, чтобы продавать их в городе

В Одессе задержали мужчину с большой партией наркотиков

В Одессе задержали мужчину с большой партией наркотиков / Фото: Нацполиция

Полиция Одессы обнаружила и изъяла крупную партию наркотиков общей стоимостью в полтора миллиона гривен. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Копы установили, что 22-летний местный житель купил партию метамфетамина и планировал продавать ее на территории города, а хранил он наркотики в своей квартире.

В ходе обыска полицейские обнаружили и изъяли более двух с половиной тысяч полиэтиленовых пакетов с метамфетамином и более 200 свертков с неустановленным растительным веществом.

Мужчине уже сообщили о подозрении в совершении преступления и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, не так давно в столице боролись с распространением наркотиков и уничтожали ркламу, которую дилеры наносили на заборы и стены домов.

Также мы сообщали, что в Харькове развернули активную кампанию по борьбе с "закладками" и продавцами наркотиков. В мэрии открыли горячую линию для обращений, а студенты создали чат-бот.

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Одесса наркотики амфетамин метамфетамин

Источник: Сегодня

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