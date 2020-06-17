В Одессе задержали сепаратиста: призывал к созданию "народной республики"

В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины за призывы к созданию "народной республики" задержали местного жителя.

Как сообщили на официальном сайте украинской спецслужбы, контрразведчики задержали одессита, который пытался дестабилизировать ситуацию в регионе.

Установлено, что мужчина наладил связи с членами террористических организаций – так называемых "Л/ДНР" – и по их заданию размещал на персональных страницах в соцсетях деструктивные материалы.

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"В частности, он призывал жителей Одесской области поддержать террористические псевдообразования "Л/ДНР" и выход региона из состава Украины. Кроме того, он подстрекал к созданию так называемой "народной республики", - говорится в сообщении.

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В ходе обысков по местам регистрации и проживания злоумышленника были обнаружены материалы, свидетельствующие о его действиях в ущерб государственной безопасности.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по статье о "содействии деятельности террористической организации". Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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Напомним, ранее в Киеве был задержан генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов. Его подозревают в совершении разведывательной и террористической деятельности в интересах ФСБ России.

Также сообщалось, что сотрудники СБУ разоблачили неонацистскую группировку, которую возглавлял гражданин России.

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