СБУ разоблачила группировку неонацистов во главе с россиянином: фото

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили деятельность неонацистской радикальной группировки, которую возглавлял гражданин России.

Как сообщили на официальном сайте украинской спецслужбы, участники группировки являются последователями австралийского террориста Брентона Тарранта, который пропагандирует этнический и культурный геноцид, призывает к терактам и массовым убийствам.

"Для популяризации своих взглядов злоумышленники занимались изготовлением и распространением экстремистской литературы. Запрещенные издания и нацистскую символику они печатали в собственной подпольной типографии в Дарницком районе столицы и в Харькове. Часть деструктивных материалов неонацисты получали из РФ", – говорится в сообщении.

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Распространяли литературу на тайных собраниях и во время тематических вечеринок. СБУ зафиксировала распространение изданий террористической направленности через закрытые сообщества в социальных сетях с общей аудиторией в более чем три тысячи человек.

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В ходе обысков по месту жительства организатора ячейки и по местам изготовления полиграфии изъято более 300 нацистских изданий, флаги "Третьего рейха", оружие, патроны, взрывчатку, компьютеры, с которых велось администрирование сообществ, и чеки на поставки запрещенной литературы из-за границы.

Ведется досудебное следствие по факту подстрекательства к совершению терактов. Решается вопрос объявления активным участникам группы о подозрениях и привлечении к ответственности других представителей ячейки.

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Напомним, ранее Служба безопасности Великобритании взялась расследовать возможную связь подозреваемого в нападении на мечети в Новой Зеландии с экстремистами в Британии, поскольку Брентон Таррант призывал убить градоначальника Лондона Садика Хана.

Также мы сообщали, что, вооружившись огнестрельным оружием, Брентон Таррант ворвался в мечети Аль-Нур и Линвуд в Новой Зеландии, где на тот момент находились сотни людей, и открыл стрельбу. В результате погиб 51 человек, еще 49 были ранены.

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