В Одессе зафиксировали новую вспышку коронавируса: заболели воспитанники детдома

В Одессе в детском доме зафиксировали вспышку коронавируса. Заразились двое сотрудников и 15 воспитанников.
Как сообщила директор Департамента образования и науки Одессы Елена Буйневич, COVID-19 обнаружили в детском доме "Жемчужинка".
Выяснилось, что изначально вирус подхватил сотрудник детдома. Потом заражение подтвердили еще у одного работника и 15 детей. Всех инфицированных изолировали.
Сам детдом также будет работать в особом режиме.
Напомним, недавно в Одессе вспышку коронавируса зафиксировали в управлении миграционной службы. Там заболели сразу семь человек. Все они находятся на амбулаторном лечении.
Кроме того, мы писали, что в Одесской областной психиатрической больнице №2 стремительно растет число зараженных коронавирусом. Сначала положительный результат ПЦР-исследований выявлен у одного медицинского работника и семи пациентов. Затем COVID-19 в медучреждении подтвердили у 17 человек: пяти сотрудников и 12 пациентов.
Кроме того, новую вспышку зафиксировали на курорте в Херсонской области – смотрите видео:
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