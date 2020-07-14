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Вспышка коронавируса в психбольнице под Одессой: число заболевших резко возросло

14 июля, 14:03

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Медучреждение переводят в режим обсервации

В Одесской областной психиатрической больнице №2, в которой зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции, стремительно растет число зараженных. Об этом, со ссылкой на областную госадминистрацию, сообщает "Думская".

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На данный момент COVID-19 в медучреждении подтвердили у 17 человек: пяти сотрудников и 12 пациентов. Двоих из заболевших пациентов лечат в стационаре, еще десять – проходят амбулаторное лечение.

У всех "контактных" уже взяты анализы для тестов. Кроме того, из-за вспышки коронавируса медучреждение решили перевести в режим обсервации на 14 дней.

Ранее сообщалось, что в Главном управлении Государственной миграционной службы Украины в Одесской области зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции. Там заболели сразу семь человек. Все они находятся на амбулаторном лечении.

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Напомним, бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов предупредил об опасности вспышки COVID-19 в Одесской области.

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