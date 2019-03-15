В Одессе заработают станции велопроката Nextbike, которыми уже пользуются 200 городов мира

Уже установили девять станций, на которые вскоре привезут 80 велосипедов городского типа

Для аренды понадобятся смартфон и банковская карта. Фото: nextbike.ua.

В Одессе заработают станции велопроката Nextbike, которыми уже пользуются 200 городов мира Дана Митанова //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a8c/0b9/5c8a8c0b9b4f5.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a8c/0b9/5c8a8c0b9b4f5.png 2019-03-15T06:12:00+02:00 Одесса Уже установили девять станций, на которые вскоре привезут 80 велосипедов городского типа

Одесситы и туристы смогут с ветерком прокатиться по центру города на велосипедах, даже если своего железного коня у них нет. В Одессе запускают пилотный проект проката велосипедов Nextbike, которым уже активно пользуются в 200 городах мира. Пока что система будет работать в тестовом режиме, и при благоприятной погоде на установленных по городу станциях со дня на день появятся велосипеды, обещают организаторы проекта.

В Южной Пальмире уже установили девять станций, на которые вскоре привезут 80 велосипедов городского типа. А с апреля по ноябрь должны появиться еще три станции. Поскольку в нашем городе это пилотный проект, то велопункты разместили в местах наибольшего скопления людей (см. инфографику).

"В общем, принцип размещения — это построение целостных маршрутов. В Одессе построены маршруты по Приморскому району, то есть можно добраться из точки "А" в точку "Б", не используя маршрутки или какой-либо другой общественный транспорт", — пояснил генеральный директор Nextbike в Украине Роман Савяк.

По его словам, система байкшеринга (практика совместного использования велосипедов) — альтернатива традиционному общественному транспорту.

"Мы себя позиционируем как один из видов общественного транспорта. Конечно же, то количество велосипедов и станций, которое есть в Украине на данный момент, не удовлетворяет потребностей желающих", — говорит наш собеседник.

КАЧАЕМ И ЕДЕМ. Чтобы воспользоваться велопрокатом, достаточно загрузить на смартфон приложение Nextbike, пройти короткую процедуру регистрации (именем пользователя служит номер телефона, а пароль приходит в SMS) и пополнить счет с помощью банковской карты. Затем, используя эту же программу, велосипедисту необходимо просканировать QR-код на двухколесном, после чего он автоматически будет разблокирован. Осталось только сесть и поехать.

Отсчет времени проката ведется с момента, когда вы "открываете" транспортное средство.

Разовая поездка до 60 минут обойдется в 20 грн, а если вы не уложитесь во время и не успеете доехать до одной из станций, то с баланса спишут еще 20 грн. Но можно приобрести абонемент на месяц за 250 грн, на сезон с апреля по ноябрь — за 1150 грн и лишь на уикенды (пятница, суббота, воскресенье) на протяжении этого сезона за 600 грн, где есть и бесплатные поездки. Отдельно есть трехдневный абонемент для туристов за 150 грн. А вот если не возвращать двухколесного на станцию в течение 12 часов, придется раскошелиться на 1500 грн штрафа.

До конца марта систему будут тестировать, поэтому компания предупреждает, что возможны сбои в работе.

"Люди могут обратиться по поводу каких-то неполадок, а мы уже будем соответственно реагировать и устранять их", — уточнили в компании.

Об официальном открытии сезона организация объявит позже.

Одесские велолюбители обрадовались возможности передвигаться по городу на двухколесном.

"Рада, что теперь и у нас можно будет пользоваться этой системой. Надеюсь, что это заставит городских чиновников задуматься о создании условий для велосипедистов и в целом станет стимулом для популяризации велокультуры в Одессе", — поделилась с нами одесситка Алиса.

Тем временем некоторые уже успели покритиковать размещение станций.

"В Одессе самое классное место для покатушек — это Трасса здоровья. И глупо не организовать станцию в Аркадии", — посетовал одессит Ярослав.

Но в компании уверяют, что в планах —

установить велопункты в Аркадии и на Ланжероне.

ВЕЛОГОРОДА. Проект байкшеринга Nextbike запустили в 2004 году в Лейпциге (Германия). Сегодня на этих велосипедах катаются жители более чем 200 городов на четырех континентах. В Украине этот байкшеринг появился в 2015 году во Львове. В прошлом году пользоваться услугой получили возможность Киев, Харьков и Винница, а в декабре 2018-го первая станция появилась и в Одессе на Привокзальной площади.

Самым масштабным в нашей стране пока что остается львовский прокат. Там 24 станции и порядка 150 двухколесных. И дороги, выложенные брусчаткой, велосипедистам не помеха.

"Конечно, качество езды по асфальту однозначно лучше, чем по брусчатке, но страшного ничего нет. В Европе этим транспортом пользуются, к примеру, в Варшаве — там около 5000 велосипедов", — говорит Роман Савяк.

Ранее мы писали, что вскоре владельцам двухколесных будет проще крутить педали, колеся по улицам Днепра. На проезжей части и тротуарах города планируют обустроить специальные дорожки для езды на велосипедах общей протяженностью в 36 км. "Сегодня" выяснила, где появятся дорожки и во сколько они обойдутся казне.

Также сообщалось, что почти две недели в Харькове работает муниципальный велопрокат. Пока сеть состоит из 14 станций, которые расположены в центре города и приближенных к нему районах. Правда, в тестовом режиме работает только пять: на пл. Конституции, около станций метро "Госпром" и "Научная", на ул. 23 Августа — рядом с памятником Воину-освободителю, а также у входа в парк Горького. На станциях пока размещено по 5—7 велосипедов. "Сегодня" проверила, как работает новинка, и сравнила ее с уже существующими велопрокатами города.

Напомним, в Украину пришли мировые тренды: украинцы пересаживаются на электрокары и велосипеды.

Как сообщалось, Uber собирается предложить клиентам пересесть на велосипеды.

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АВТОР: Дана Митанова Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.