В Одессе зажгли знак SOS на пляже: горожане протестуют против застройки (фото)

В курортном районе Одессы Аркадия прошла акция "SOS Трасса здоровья" на пляже бывшего санатория. Участники зажгли на песке огромные буквы международного бедствия в знак протеста против застройки этого участка побережья. Здесь планируют возвести три корпуса от 3 до 11 этажей площадью более 22 тыс кв. м.Об этом сообщает "Думская".

"Суд пока запретил начинать строительные работы, — говорит участница акции. — Но, несмотря на это, мы не расслабляемся и показываем, что следим за событиями и настроены решительно. Очень надеемся, что суд увидит то, что видно невооруженным глазом, что понимает любой одессит: это афера".

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В свою очередь застройщик разместил на заборе плакаты, где написано, что все акции против него — проплаченные и политические, что строительство ведется в соответствии с законом и т.д.

Сейчас этот участок арестован судом по ходатайству прокуратуры.

Напомним, в Одесской области жители Беляевского района устроили акцию против ужасающего состояния трассы, которая соединяет населенные пункты их региона. В выбоины дороги протестующие посадили цветы, а на остатках асфальта написали послание чиновникам: "тут проезда нет", "отремонтируйте дорогу".

Кроме того, мы писали о конфликте вокруг скандальной застройки в Киеве. Горожане, которые живут в окрестностях Протасова Яра, уже несколько месяцев борются с частным застройщиком, который намерен возвести элитный жилой комплекс из трех 40-этажных (!) зданий на улице Амосова, 6 в Соломенском районе и срубить старые деревья на склонах.

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