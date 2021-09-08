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В Одессе женщина с младенцем ночевала на улице: кто виноват в ситуации

Юлия Безпечная Юлия Безпечная Ночной редактор Сегодня
8 сентября, 02:16
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За то, что мать спала с сыном на улице, ее могут оштрафовать. Кроме того, теперь семью должны постоянно проверять соцслужбы
Мать с ребенком спала в игровом уголке на площадке
Мать с ребенком спала в игровом уголке на площадке / Фото: Коллаж: Сегодня

На днях Сеть облетело видео, на котором молодая женщина ночует с младенцем прямо на улице, на детской площадке в Одессе – якобы потому, что ее выгоняет из дома муж. В то же время сама героиня видео утверждает, что все не так поняли, а ее мать, бабушка ребенка, уверяет, что дочь систематически подвергает младенца опасности.

Что на самом деле происходит, выяснила корреспондент "Сегодня".

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Автором скандального видео оказалась родная мать спящей на площадке Марии, бабушка малыша Дария Инна Марьенко.

Женщина считает, что ее дочь не в состоянии позаботиться о двухмесячном сыне Дарии и не имеет собственного жилья – поэтому и спят на улице.

"Ребенок в этот момент был прикрыт просто простыночкой тоненькой, а не одет, а не укутан. Она не следит за ребенком, просто не следит, ей не нужен этот ребенок", – говорят мать Марии и еще одна родственница.

Известно, что после того, как приезжали полицейские, мать и ребенка приютили знакомые.

"21-летняя одесситка вместе с двухмесячным сыном ушла из дома на площадку после ссоры с родными. Однако уже на следующий день поселилась у знакомого своего гражданского мужа", – говорит Дмитрий Ревель, начальник сектора ювенальной превенции Одесского районного управления полиции.

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Сейчас Мария, ее гражданский муж Александр и сын Дарий в безопасности и имеют крышу над головой – их приютила бывшая теща Александра. И у них своя версия – мол, устала и задремала.

"Маша ходила по соцслужбам, проходила целый день, пришла на батуты рассказать мне это все. Мы ребенка поставили за занавеску,с того места лучше видно машинки – я просто лежу в бабуте, укрыл ее, она рассказывала и уснула", – рассказал Александр.

Коварная родня?

Александр работал охранником на аттракционах, однако после скандала с видео его уволили и Мария обвиняет в этом свою родню.

"Когда я начала собираться и хотела от них уходить, они говорят, а мы тебе малого не отдадим. Они, когда напиваются, происходит конфликт. Из-за них мой муж потерял вторую работу", – жалуется Мария Марьенску

Она уверена – ее сын нужен родственникам только ради денег.

"Это все ради денег, потому что я начала оформлять деньги на малого и они это все хотят у малого
отобрать", – рассказала Мария.

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Родные обвинения называют бессмысленными и божатся, что волнуются исключительно за малыша.

"Есть бытовой конфликт между бабушкой ребенка, матерью ребенка, между взрослыми людми. Однако родственники не обращались по поводу матери и ребенка к социальным работникам и в правоохранительные органы", – говорит Юлия Никандрова, начальница службы по делам детей Одесского горсовета.

За то, что мать спала с сыном на улице, ее оштрафуют на 5 тыс. гривен или сделают предупреждение. Это уже как решит суд. Кроме того, теперь семью должны постоянно проверять соцслужбы по защите детей.

Напомним, в Винницкой области в результате отравления умерли двое сестер в возрасте 4 и 13 лет. Еще один ребенок из семьи – 12-летний мальчик – находится в больнице.

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