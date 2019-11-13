В Одесском аэропорту задержали российского "криминального авторитета"

Фото: ГУНП в Одесской области

В международном аэропорту "Одесса" задержали российского "криминального авторитета" Егора Есина. Об этом сообщили в главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Как выяснилось, мужчина 12 ноября пытался въехать в Украину по поддельным документам. Есин, по данным российских правоохранителей, близкий к россиянину Олегу Шишканову (Медведеву) – известному "вору в законе", которого задержали в России в июле этого года. Сразу после задержания Шишканова Есин покинул Россию и его объявили в розыск.

Реклама

Напомним, не так давно в Одесской области задержали известного в криминальных кругах жителя Подольска, который предлагал полицейскому взятку. Мужчина предложил заместителю начальника местного отдела полиции тысячу долларов, чтобы тот не мешал его товарищу в незаконной вырубке леса.

А в Ивано-Франковской области СБУ разоблачила криминального авторитета на вымогательстве с предпринимателя 70 тысяч долларов США. В случае неуплаты денег злоумышленник угрожал коммерсантам насилием и физической расправой.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама