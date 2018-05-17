В одесском кафе произошла массовая драка со стрельбой

Массовая драка началась в помещении, а продолжилась на улице, задержаны несколько человек

В Киевском районе Одессы вчера вечером произошла массовая драка с участием сотрудников охранных агентств, применивших оружие.

Как сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, инцидент произошел в одном из кафе на улице Академика Вильямса.

"По предварительной информации, между группой посетителей и персоналом кафе возник конфликт. Для его решения работники заведения вызвали частную охрану. Агрессия компании перекинулась на охранников. В результате уже на улице один из отдыхающих выстрелил в воздух из, вероятно, травматического оружия. В результате происшествия никто не пострадал", – заявили в главке.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Участники конфликта доставлены в Таировское отделение полиции для выяснения обстоятельств происшествия.

В то же время, очевидцы сообщили, что ЧП произошло в Family cafe, расположенном на улице Академика Вильямса, 62/А. В частности, компания, в которой были сотрудники одного из охранных агентств, отмечала крестины. У них произошел конфликт, переросший в драку, с прибывшими в кафе двумя представителя охранного агентства "СОБ".

Со слов очевидцев, стрельбу из травматического пистолета открыли охранники, "отмечавшие крестины". Массовая драка началась в помещении, а продолжилась на улице. Задержаны несколько человек.



Ранее в Дарницком районе столицы произошла массовая драка между активистами и охранниками стройки, в результате которой травмы различной тяжести получили 17 человек.





