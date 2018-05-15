ФОТОФАКТ. В одесском парке ребенок нашел человеческий череп

Сегодня, 04:44

Фрагмент человеческого черепа лежал недалеко от главной аллеи


Фото: Ольга Лион

Фото: Ольга Лион

В Преображенском парке Одессы ребенок обнаружил человеческий череп. Об этом сообщила в Facebook одесситка Ольга Лион.

"Вот что ребенок сегодня нашел в Преображенском парке возле Привоза, недалеко от главной аллеи. Фрагмент человеческого черепа", — написала женщина.

Как известно, на месте парка с 1790 по 1930 год находилось Первое христианское кладбище.

Ранее мы писали, что в историческом центре российской Тулы археологи обнаружили несколько десятков гробов с человеческими останками. Отмечается, что найденное захоронение представляет особый интерес из-за вида гробов: они сделаны из цельного куска дерева.

Также напомним, что останки польского князя Чарторыйского перезахоронили в Ровенской области.

А на востоке Швеции, в пустынной и болотистой местности, рабочие, разбирая старую железную дорогу, нашли 7500-летнее святилище, где археологам впервые встретилось доказательство существования в каменном веке обычая надевать на колья человеческие головы. Правда, вряд ли древние жители скандинавского полуострова делали это для устрашения врагов, скорее — для почитания предков, считают историки.
кладбище, череп, останки

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Источник:

"Сегодня"

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