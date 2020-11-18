В одесском порту в контейнере с бананами обнаружили кокаин на 4 млн долларов (фото)

В Одесской области задержали партию американского кокаина. Брикеты с наркотиками общим весом 22,6 кг обнаружили в контейнере из Эквадора.

Как рассказали в Госпогранслужбе, правоохранители нашли 20 брикетов кокаина в морском порту "Южный". Наркотик был спрятан в вентиляционных люках контейнера с бананами. Стоимость этой партии по ценам "черного рынка" составляет 4 миллиона долларов США.

Отмечается, что с начала этого года в морских портах сотрудники Государственной пограничной службы Украины обнаружили и задержали более 430 кг кокаина.

Ранее мы сообщали, что в одесском порту обнаружили кокаин на 10 млн долларов. По данным правоохранителей, кокаин доставили на теплоходе вместе с грузом бананов, который прибыл в Украину из Эквадора. 45 брикетов с наркотиками спрятали в вентиляционных люках одного из контейнеров.

Также напомним, в Одессе задержали иностранцев с более 100 кг кокаина. Было установлено, что задержанные иностранцы причастны к контрабанде наркотиков, которые доставляли из Перу в Украину в контейнере через Одесский морской торговый порт.

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