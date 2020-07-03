Стала известна причина массового отравления в Кирилловке

База отдыха, на которой отравились люди, работала незаконно

Отдыхающие в курортной Кирилловке, по предварительным данным, отравились окрошкой. Об этом заявил заместитель директора Запорожского областного лабораторного центра Александр Мащак, сообщает пресс-служба местной областной госадминистрации.

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"По предварительным данным, отдыхающие отравились окрошкой. Окрошка – это блюдо без термической обработки продуктов, которое по санитарным нормам нельзя давать детям. Сегодня продолжается внеплановая проверка этого заведения оздоровления, возбуждено уголовное дело", – рассказал он.

Кроме того, известно, что база отдыха "Днепровские зори" работала незаконно, ведь открылась без необходимых разрешительных документов. Вскоре на всех базах отдыха Азовского побережья проведут внеплановые проверки.

Что касается пострадавших, то сейчас они находятся на стационарном лечении. У пациентов средняя степень тяжести кишечного отравления.

Напомним, массовое отравление на базе отдыха в курортной Кирилловке произошло 1 июля. Тогда в больницу попали 14 человек: 9 детей и 5 взрослых. У заболевших повысилась температура, начались рвота и понос.

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Кроме того, ранее во Львове 13 студентов Ставропигийского высшего профессионального училища отравились неизвестным веществом.

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