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В Одесской области директор школы шантажировал подчиненных. Подробности скандала

12 мая, 14:42

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

За содеянное руководителю учебного учреждения грозит от пяти до десяти лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности

В Одесской области правоохранители задержали директора одной из детских спортивных школ по подозрению в получении неправомерной выгоды.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, он заставлял своих подчиненных писать заявления об увольнении с работы без указания даты, а затем, угрожая их реализацией, требовал ежемесячно собирать с родителей учеников средства "на нужды школы". Суммы поборов колебались от 8 до 16 тысяч гривен.

Во время санкционированного обыска в его кабинете полицейские изъяли оригиналы заявлений об увольнении подчиненных и другие вещественные доказательства.

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Его действия квалифицировали по статье "принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом", которая предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Ранее мы сообщали, что в Хмельницком глава Пенсионного фонда наживалась на подчиненных.

Также напомним, в Сумской области правоохранители задержали заместителя директора института НААН. Чиновник требовал от предпринимателя 10 тыс. грн ежемесячно.

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