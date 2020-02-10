В Одесской области добычей разбойников стали 600 тысяч гривен

Грабители напали на бизнесмена средь бела дня и отобрали у него деньги и документы

Иллюстрация. Фото: ipne.ws

В Болградском районе Одесской области произошло разбойное нападение на бизнесмена – средь бела дня грабители заблокировали его машину и отобрали более 600 тысяч гривен.

Как сообщили в областной прокуратуре, налет произошел в конце декабря 2019 года, когда неизвестные на двух автомобилях заблокировали машину потерпевшего, разбили стекло, ударили водителя и пассажирку, вытащили из салона сумку с деньгами и документами, а потом скрылись.

Позже копам удалось задержать двоих предполагаемых членов банды – ими оказались оказались граждане Грузии, которым уже сообщили о подозрении по статье "разбой".

"Один из подозреваемых взят под стражу. Ходатайство об избрании меры пресечения в отношении второго рассматривается судом. Местонахождение остальных участников преступления в настоящее время устанавливается следствием", — добавили в прокуратуре, не уточнив при этом, сколько злоумышленников находится в розыске.

Ранее полиция задержала подозреваемых в совершении разбойного нападения в Переяславе, где напали на предприятие, которое занимается горюче-смазочными материалами. Угрожая оружием, напавшие связали двух охранников, а из помещения вынесли сейф, в котором было 900 тысяч гривен, печати и документы. В дальнейшем работники полиции нашли этот сейф пустым в нескольких километрах от места преступления.

Напомним, ранее в селе Погребы Киевской области произошло разбойное нападение на дом пенсионеров . Неизвестные в масках и черной одежде проникли в помещение и завладели крупной суммой денег и драгоценностями.

Также мы писали, что в Черновцах в дом к двум пенсионерам посреди ночи ворвались двое разбойников , которые избили 78-летнего хозяина и вымогали деньги.

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