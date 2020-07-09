Под Одессой пограничники спасли от гибели сразу 17 отдыхающих, из которых 6 детей

В Одесской области пограничники спасли жизнь 17 отдыхающим. На посту в наблюдательной башне военнослужащий заметил в море серфингистов и группу людей на байдарках, которых уносил в открытое море циклонный ветер.

Реклама

Как сообщили в Государственной пограничной службе Украины, среди попавших в руки стихии были и дети.

"Люди заплыли так далеко, что заметить с берега их можно было только с помощью специальных средств. Пограничник не растерялся и немедленно сообщил в спасательную службу, которая мгновенно среагировала и отправилась на помощь", - говорится в сообщении.

В тот же день пограничники увидели еще двух человек на надувном матрасе, которые дрейфовали далеко в море. Также ранее спецназовец, занимаясь утренней зарядкой во внеслужебное время, спас женщину от утопления.

В тренде Не исключают диверсию: за пожары на Луганщине взялась прокуратура

Реклама

"К счастью, благодаря бдительности пограничников, вовремя среагировав в обоих случаях, удалось спасти жизни 17 отдыхающих, среди которых было 6 детей", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что под Одессой молодой мужчина спрыгнул с катера и не вынырнул. Тело утопленника обнаружили спасатели-водолазы.

Напомним, в прошлом году в июне утонули больше сотни украинцев. Тогда ГСЧС начала устраивать рейды по отечественным пляжам. О том, как это было, узнавайте из видеосюжета:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама