Под Одессой молодой мужчина спрыгнул с катера и не вынырнул

Тело утопленника обнаружили спасатели-водолазы

Фото: Pixabay

23 июня в селе Бурлачья Балка под Одессой нашли тело 34-летнего мужчины, который нырнул в воду и исчез. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

В последний раз мужчину видели, когда он нырял с рыболовного катера. Сообщение о его пропаже поступило в час ночи, а найти его удалось только через девять часов. Тело обнаружили спасатели-водолазы. Утопленника передали сотрудникам полиции.

Как передает пресс-служба ГСЧС, в течение выходных – 22 и 23 июня – на водоемах страны погибли 42 человека, среди них – трое детей.

Наибольшее количество смертельных случаев зафиксировано в Киевской области, где по состоянию на 24 июня вода унесла жизни 63 человек.

Всего с начала года на водоемах страны уже утонули 583 человека, из которых 63 ребенка. При этом спасено 198 человек, в том числе 30 детей.

Напомним, в Запорожской области утонул мужчина. Отец пытался вытащить детей из моря во время шторма.

Недавно в Винницкой области в пруду утонули два ребенка. Дети – брат и сестра. Мальчику было 6 лет, девочке 10 лет. Предварительно, один из детей поскользнулся на плитах у пруда, а другой пытался его спасти.

Также мы сообщали, что в Украине с начала июня на водоемах погибли боле 100 человек. Отметим, что количество утопленников в этом году уже выше прошлогодних цифр. В ГСЧС отметили, что самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является несоблюдение правил безопасного поведения гражданами. В частности, это купание в не оборудованных для этого местах и купание в нетрезвом состоянии.

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