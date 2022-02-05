В Одесской области горе-мать поила ребенка самогоном

Сама женщина уверяет, что это произошло случайно

Ребенка доставили в больницу. Коллаж "Сегодня"

В Одесской области у матери забрали ребенка, которому исполнилось всего 20 дней.

Об этом сообщает "7 канал" в Telegram.

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Неладное заподозрили работники детской поликлиники, которые обнаружили, что малыш, которому едва исполнилось 20 дней, перестал набирать вес. Во время проверки социальными работниками условий в семье, в бутылочке для кормления обнаружили самогон.

Ребенка доставили в больницу, медики говорят, что малыш не набирал вес и весит меньше, чем при рождении. Медики диагностировали у ребенка дерматит. Сама женщина уверяет, что это произошло случайно.

"Я никак не могла этого сделать. Водка была в чашке, я ее не понюхала, перелила в бутылочку. Я сделала это случайно", — заверила женщина.

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В Донецкой области двое детей отравились самогоном

В Донецкой области двое братьев 9 и 12 лет отравились самогон. Младшего нашли на улице прохожие, он не смог дойти домой. Отмечается, что в селе Яровая местная жительница обнаружила младшего мальчика без сознания на земле. На место выехали полицейские. Мать детей рассказала, что ее старший сын вернулся домой, у него были признаки сильного отравления.

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