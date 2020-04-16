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В Одесской области грабитель во время погони избил полицейского

16 апреля, 17:13

Руслан Ровик

Злоумышленник пытался сбежать и ударил копа, который его преследовал

В Одесской области мужчина, подозреваемый в ограблении магазина, избил полицейского, который пытался его задержать.

Инцидент произошел в Овидиопольском районе, сообщили в областном управлении Нацполиции.

Как стало известно, местные копы получили информации об ограблении продуктового магазина, и стражи порядка сумели оперативно установить его личность и местонахождение.

Когда подозреваемый увидел подъехавшую к его дому служебную машину полиции, он попытался сбежать, а когда один из копов его догнал, тот ударил преследователя по голове.

В итоге беглеца все же удалось задержать, и суд отправил его под домашний арест. В настоящее время продолжается расследование.

Ранее новости "Сегодня" сообщали о том, как мошенники пытаются заработать на коронавирусе: они предлагают "карантинную тысячу" и не только, выдавая себя за работников крупных банков.

Также сообщалось о том, как мужчина в медицинской маске ограбил продуктовый магазин в Луцке. Когда продавщица отошла от прилавка, злодей забрал из кассы около пяти тысяч гривен.

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ограбление грабитель полиция одесская область нападение на копа

Источник: Сегодня

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