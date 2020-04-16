В Одесской области грабитель во время погони избил полицейского

Злоумышленник пытался сбежать и ударил копа, который его преследовал

В Одесской области мужчина, подозреваемый в ограблении магазина, избил полицейского, который пытался его задержать.

Инцидент произошел в Овидиопольском районе, сообщили в областном управлении Нацполиции.

Как стало известно, местные копы получили информации об ограблении продуктового магазина, и стражи порядка сумели оперативно установить его личность и местонахождение.

Когда подозреваемый увидел подъехавшую к его дому служебную машину полиции, он попытался сбежать, а когда один из копов его догнал, тот ударил преследователя по голове.

В итоге беглеца все же удалось задержать, и суд отправил его под домашний арест. В настоящее время продолжается расследование.

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