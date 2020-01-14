В Одесской области грабители с оружием напали на ювелиров: опубликованы видео

Иллюстрация. Фото: ipne.ws

В Одесской области вооруженные грабители напали на ювелирный магазин в Татарбунарах. Разбой произошел около восьми часов утра, когда трое людей в балаклавах ворвались в помещение и, угрожая сотрудникам пистолетом, забрали золотые украшения.

Как сообщает со ссылкой на полицейских издание "Думская", после нападения грабители скрылись на автомобиле Audi темно-зеленого цвета с номерами АА1876 и уехали в направлении соседней Сараты.

Полицией были введены в действие оперативные планы "Перехват" и "Сирена".

Напомним, ранее в селе Погребы Киевской области произошло разбойное нападение на дом пенсионеров . Неизвестные в масках и черной одежде проникли в помещение и завладели крупной суммой денег и драгоценностями.

Также мы писали, что в Черновцах в дом к двум пенсионерам посреди ночи ворвались двое разбойников , которые избили 78-летнего хозяина и вымогали деньги. Позже он оказался в больнице с черепно-мозговой травмой. Добычей злоумышленников стали 200 долларов и пять тысяч гривен.





Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram