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В Одесской области иностранец застрелил своего работодателя: что произошло

1 сентября, 15:41

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы

В Одесской области правоохранители задержали иностранца по подозрению в умышленном убийстве своего работодателя. Мужчина работал на полях арендаторов в одном из населенных пунктов Ивановского района.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, пьяный 49-летний уроженец другого государства пришел домой к своему работодателю ссориться из-за заработанных денег, которые тот ему якобы не отдавал.

В ходе спора с 26-летним хозяином дома незваный гость схватил охотничье ружье, которое лежало в незапертом сейфе, и выстрелил в сторону потерпевшего. Раненый скончался на месте.

Пока родственники погибшего, которые сбежались на выстрел, вызвали полицию и скорую, злоумышленник сбежал и спрятался в вагончике охраны местного садового общества, где он также ранее работал.

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Там, увидев бывших коллег, злоумышленник вспомнил и им, как они якобы воровали у него инструменты, и выстрелил несколько раз в пол с чужого ружья.

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Копы задержали его по горячим следам. Действия мужчины следователи квалифицировали по двум статьям "умышленное убийство" и "хулиганство".

Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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Ранее мы сообщали, что в Чернигове напали на работника коммунальной службы – двое пьяных мужчин несколько раз ударили мужчину ножом.

Также напомним, в Черкассах беременная женщина зарезала подругу из-за долгов за коммуналку.

Видео: facebook.com/cherkasypolice

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Одесса убийство полиция одесская область работодатели
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