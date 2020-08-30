Українська
$ 27,46
32,43
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости в регионах
  3. Другие регионы

В Черкассах беременная женщина зарезала подругу из-за долгов за коммуналку

30 августа, 14:44

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Жертва скончалась за несколько минут

В Черкассах правоохранители задержали беременную, которая убила свою подругу из-за долгов за коммуналку.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, инцидент произошел 30 августа около часа ночи возле магазина на Таможне. Женщины, которые ранее проживали вместе, решили выяснить отношения. Поводом для конфликта стали деньги. Одна из них задолжала другой оплату за коммуналку.

На встречу 30-летняя беременная жительница Черкасс пришла с ножом и не стала разбираться словесно. Она нанесла удар ножом в сердце 28-летней подруге. Женщина скончалась за несколько минут.

Копы задержали убийцу и поместили в СИЗО. По данному факту следователи открыли уголовное производство. Беременной грозит наказание от семи до пятнадцати лет тюрьмы.

Видео: facebook.com/cherkasypolice

Ранее мы сообщали, что на окраине Киева парень из ревности устроил поножовщину. Житель столицы ранил в живот 20-летнего парня и порезал шею его 27-летнему товарищу.

Также напомним, в Чернигове напали на работника коммунальной службы – двое пьяных мужчин несколько раз ударили мужчину ножом.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
убийство коммуналка долги полиция беременная поножовщина Черкасская область
Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Хасиды устроили ночной
Хасиды устроили ночной "штурм" в Умани: видеоДругие регионы
Двойное убийство в Черкассах: копы ввели план
Двойное убийство в Черкассах: копы ввели план "Перехват" и задержали подозреваемого (видео)Другие регионы
Танцы на могилах:
Танцы на могилах: "Сегодня" отправились на поиски героев скандального видеоДругие регионы
"Находка столетия": в Житомирской области обнаружили клад национального значенияДругие регионы
Осень в Украине будет дождливой и с аномальными температурами
Осень в Украине будет дождливой и с аномальными температурамиУкраина
"Невероятный потенциал": фото и видео визита Зеленского в Херсонскую областьПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять