В Черкассах беременная женщина зарезала подругу из-за долгов за коммуналку

Жертва скончалась за несколько минут

В Черкассах правоохранители задержали беременную, которая убила свою подругу из-за долгов за коммуналку.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, инцидент произошел 30 августа около часа ночи возле магазина на Таможне. Женщины, которые ранее проживали вместе, решили выяснить отношения. Поводом для конфликта стали деньги. Одна из них задолжала другой оплату за коммуналку.

На встречу 30-летняя беременная жительница Черкасс пришла с ножом и не стала разбираться словесно. Она нанесла удар ножом в сердце 28-летней подруге. Женщина скончалась за несколько минут.

Копы задержали убийцу и поместили в СИЗО. По данному факту следователи открыли уголовное производство. Беременной грозит наказание от семи до пятнадцати лет тюрьмы.

Видео: facebook.com/cherkasypolice

Ранее мы сообщали, что на окраине Киева парень из ревности устроил поножовщину. Житель столицы ранил в живот 20-летнего парня и порезал шею его 27-летнему товарищу.

Также напомним, в Чернигове напали на работника коммунальной службы – двое пьяных мужчин несколько раз ударили мужчину ножом.

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