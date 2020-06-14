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В Одесской области из-за взрыва гранаты пострадали пять человек

14 июня, 20:57

Елена Вус Елена Вус

Сейчас на месте работают следственно-оперативная группа полиции и взрывотехники

В селе на Одесчине, где ранее во дворе частного дома прогремел взрыв, взорвалась граната, в результате пострадали пять человек.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области, правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва в Беляевском районе.

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"Предварительно установлено, что трое жителей села Дачное в возрасте от 23 до 29 лет принесли домой к одному из них несколько найденных в местном карьере гранат РГД-5 и начали разбирать. Во время манипуляций с одним из устройств произошел взрыв", – говорится в сообщении.

Мужчины и две женщины, 1994 и 1949 года рождения, которые в то время были рядом с ними во дворе, получили осколочные ранения конечностей. Им оказывается медицинская помощь.

Сейчас на месте работают следственно-оперативная группа Усатовского отделения полиции и взрывотехники.

Полицейские изъяли две гранаты. Обстоятельства происшествия устанавливаются, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

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Напомним, в прошлом году в Одесской области произошел подобный инцидент. В селе Граденицы неизвестные бросили во двор жилого дома гранату, произошел взрыв. Были повреждены окна и фасад жилого дома.

О том, как в Днепре между жилыми домами сдетонировала граната, смотрите видео:

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взрыв граната одесская область пострадавшие

Источник: Сегодня

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