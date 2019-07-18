В Одесской области во двор жилого дома бросили гранату

Взрыв прогремел сегодня около четырех часов утра







В селе Граденицы неизвестные бросили во двор жилого дома гранату, произошел взрыв. Об этом сообщили в пресс-службе полиции в Одесской области.

О взрыве полицейским сегодня около четырех часов утра сообщила 66-летняя местная жительница. Взрыв повредил окна и фасад жилого дома. Как выяснили правоохранители, во дворе взорвалась граната РГД-5.

"Предварительно сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции.

Напомним, недавно в Ровенской области в дом жителя села Яцковичи неизвестные бросили гранату. Пострадавшим оказался 57-летний работник лесничества и депутатом Березновского районного совета Юрий Гапон.

Ранее во Львове, на улице Некрасова, в одной из квартир многоэтажного дома взорвалась граната. Из-за взрыва погиб мужчина, пострадала женщина. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Кроме этого, мы писали, что в Сваляве Закарпатской области мужчина во время конфликта с сожительницей взорвал гранату.

Также в в Луцке в собственном дворе от взрыва гранаты погиб мужчина.

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