Сделать стартовой
25,86
29
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Одессы

В Одесской области во двор жилого дома бросили гранату

18 июля, 13:26

Взрыв прогремел сегодня около четырех часов утра

В селе Граденицы неизвестные бросили во двор жилого дома гранату, произошел взрыв. Об этом сообщили в пресс-службе полиции в Одесской области.

О взрыве полицейским сегодня около четырех часов утра сообщила 66-летняя местная жительница. Взрыв повредил окна и фасад жилого дома. Как выяснили правоохранители, во дворе взорвалась граната РГД-5.

"Предварительно сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции.

Напомним, недавно в Ровенской области в дом жителя села Яцковичи неизвестные бросили гранату. Пострадавшим оказался 57-летний работник лесничества и депутатом Березновского районного совета Юрий Гапон.


Ранее во Львове, на улице Некрасова, в одной из квартир многоэтажного дома взорвалась граната. Из-за взрыва погиб мужчина, пострадала женщина. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Кроме этого, мы писали, что в Сваляве Закарпатской области мужчина во время конфликта с сожительницей взорвал гранату.

Также в в Луцке в собственном дворе от взрыва гранаты погиб мужчина.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег взрыв, граната, двор, одесская область, жилой дом

Вы сейчас просматриваете новость " В Одесской области во двор жилого дома бросили гранату". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ровно во дворе бизнесмена прогремел взрыв

15 июля, 11:22

Неизвестный, находясь у ворот домовладения, бросил гранату "РГД-5"

В Киевской области пьяный мужчина угрожал гранатой дочери

12 июля, 11:16

Дебошира обезвредили сотрудники полиции, мужчина раньше воевал на Донбассе

В Киеве мужчина подорвался на гранате

8 июля, 22:12

Место происшествия осматривают эксперты-криминалисты, а следователи общаются со свидетелями инцидента

Подозрительная посылка переполошила почтовое отделение в Киеве

4 июля, 14:59

На почту вызывали взрывотехников

Ученые выяснили, почему очищенную воду пить опасно

9 признаков того, что у тебя передозировка кофеином

10 причин почему жить одному — здорово

Кошка умерла из-за шампуня для животных

ГФС поймала известную АЗС на торговле нелегальным топливом

Браки знаменитостей: актрисы, которые вышли замуж за богачей

О чём не говорят женщины?

Apple выпустила MacBook Pro 15 с 8-ядерными процессорами Core i9

В Украине нашли способ, как сэкономить на строительстве дорог

Погода и здоровье: как уберечься от резких перепадов

Опасно ли оставлять зарядку в розетке: ответ удивит многих

Kasta отдает компьютерную мышь без проводов за копейки

Прогноз Минэкономики: что будет, если зарплаты украинцев заметно подрастут

Вчера, 07:51

В правительстве назвали размер средних зарплат на ближайшие 4 года

"Оккупационные войска России покинули хорошо оборудованные позиции": интервью с командующим ООС

Вчера, 07:27

6 мая произошла ротация в руководстве Операции объединенных сил. С какими проблемами столкнулся новый командующий, узнавал сайт "Сегодня"

В Украине бедняков меньше, чем во Франции: где проходит "черта бедности"

16 июля, 07:37

Сами себя бедными считают только 10% украинцев

Туристический бум в Чернобыле привел к тому, что из него решили сделать бренд: что будет с зоной

16 июля, 07:00

Власти планируют проложить водную трассу в зоне отчуждения

Зеленский впервые сделал заявление о дефолте в Украине

В Нафтогазе назвали новую цену на газ для населения

Джулия Робертс раскрыла правду об истинном финале "Красотка"
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь