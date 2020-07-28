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В Одесской области изнасиловали 62-летнюю женщину: задержан молодой парень

28 июля, 04:40

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Подозреваемому теперь грозит до пяти лет лишения свободы

В Одесской области жертвой сексуального насилия стала 62-летняя женщина. Поиздевался над ней ее 19-летний односельчанин.

Как рассказали в пресс-службе местной полиции, все произошло в одном из сел Раздельнянского района. Ночью юноша сломал входную дверь в дом одинокой женщины, ударил ее по голове и изнасиловал.

Спустя несколько часов после случившегося работники территориального отдела полиции разыскали злоумышленника – он скрывался в лесополосе. Парень признался в содеянном и рассказал, что был пьян.

"Сейчас с подозреваемым проводятся неотложные следственные действия. Ему уже сообщили о подозрении в изнасиловании по ч. 1 ст. 152 Уголовного кодекса Украины. До избрания меры пресечения фигурант задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. За такое преступление законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет", – рассказал начальник Раздельнянского отдела полиции Александр Стеценко.

Ранее в Киеве задержали мужчину, который нападал на женщин в Голосеевском районе и пытался изнасиловать.

Также мы писали о том, как в Киеве мужчина изнасиловал 38-летнюю многодетную мать на глазах у ее 14-летней дочери.

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