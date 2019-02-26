В Одесской области корью заболели 317 человек

94,6% заболевших не имели ни одной прививки от кори

В Одесской области корью заболели 317 человек Дана Митанова //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/ed8/fe3/5c4ed8fe3bf79.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/ed8/fe3/5c4ed8fe3bf79.jpg 2019-02-26T20:39:21+02:00 Одесса 94,6% заболевших не имели ни одной прививки от кори

Специалисты Одесского областного лабораторного центра МЗ Украины оценили ситуацию с заболеваемостью корью в Южной Пальмире как неблагополучную.

Как рассказали в пресс-службе муниципалитета, с начала года в городе зарегистрировали 317 пациентов с корью, среди которых 141 — ребенок.

"94,6% заболевших не имели ни одной прививки от кори", — говорят медики.

Вместе с тем чиновники отмечают, что вакцины от кори, паротита и краснухи (КПК) производства Бельгии и США есть во всех детских горбольницах. А для экстренной иммунопрофилактики взрослых вакцины КПК припасены в центрах первичной медико-санитарной помощи.

Ранее мы писали, что в Запорожской области заболели корью 48 человек, не привитых по религиозным убеждениям. Опасной болезнью заразились десятки людей, которые отказались от прививки.

Корь – острое инфекционное вирусное заболевание, которое отличается высоким уровнем заразности. Передается воздушно-капельным путем и проявляется повышением температуры тела, общей интоксикацией, сыпью на теле и на слизистых оболочках, а также поражением конъюнктив и верхних дыхательных путей. Минздрав Украины напоминает, что низкий охват профилактическими прививками приводит к распространению инфекции. Наиболее правильной защитой от кори является вакцинация в детском возрасте.

Как известно, в стране продолжаются летальные случаи, связанные с заболеваемостью корью.

Мы сообщали, что с начала 2019 года по состоянию на 16 января корью инфицировались более пяти тысяч человек. Из них почти две тысячи детей. Больше всего инфицированных во Львовской, Черновицкой и Винницкой областях, а также в Киеве. Такую информацию обнародовали в Минздраве.

Ранее мы писали, как заставят вакцинироваться о кори тех детей, чьи родители категорически против.

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АВТОР: Дана Митанова Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.