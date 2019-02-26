В Одесской области корью заболели 317 человек
94,6% заболевших не имели ни одной прививки от кори
Специалисты Одесского областного лабораторного центра МЗ Украины оценили ситуацию с заболеваемостью корью в Южной Пальмире как неблагополучную.
Как рассказали в пресс-службе муниципалитета, с начала года в городе зарегистрировали 317 пациентов с корью, среди которых 141 — ребенок.
"94,6% заболевших не имели ни одной прививки от кори", — говорят медики.
Вместе с тем чиновники отмечают, что вакцины от кори, паротита и краснухи (КПК) производства Бельгии и США есть во всех детских горбольницах. А для экстренной иммунопрофилактики взрослых вакцины КПК припасены в центрах первичной медико-санитарной помощи.
Ранее мы писали, что в Запорожской области заболели корью 48 человек, не привитых по религиозным убеждениям. Опасной болезнью заразились десятки людей, которые отказались от прививки.
Корь – острое инфекционное вирусное заболевание, которое отличается высоким уровнем заразности. Передается воздушно-капельным путем и проявляется повышением температуры тела, общей интоксикацией, сыпью на теле и на слизистых оболочках, а также поражением конъюнктив и верхних дыхательных путей. Минздрав Украины напоминает, что низкий охват профилактическими прививками приводит к распространению инфекции. Наиболее правильной защитой от кори является вакцинация в детском возрасте.
Как известно, в стране продолжаются летальные случаи, связанные с заболеваемостью корью.
Мы сообщали, что с начала 2019 года по состоянию на 16 января корью инфицировались более пяти тысяч человек. Из них почти две тысячи детей. Больше всего инфицированных во Львовской, Черновицкой и Винницкой областях, а также в Киеве. Такую информацию обнародовали в Минздраве.
Ранее мы писали, как заставят вакцинироваться о кори тех детей, чьи родители категорически против.
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