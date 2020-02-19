В Одесской области "лапа" автокрана едва не убила школьника

Сейчас ребенок находится в реанимационном отделении больницы в крайне тяжелом состоянии

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В Беляевском районе Одесской области автокран тяжело травмировал мальчика, находившегося в пешеходной зоне.

Об этом в социальных сетях сообщили жители села Выгода, в котором 17 февраля произошло это чрезвычайное происшествие.

Отмечается, что вчера на улице Энергетиков у следовавшего по дороге автомобильного крана отцепилась "лапа" и задела мальчика, который возвращался из школы домой – шел по обочине дороги.

"Пострадавший – местный школьник, ученик 3-б класса, Денис Каприян. Сейчас ребенок находится в реанимационном отделении больницы с черепно-мозговой травмой в крайне тяжелом состоянии", – сообщили очевидцы.

По информации местных жителей, автокран сейчас находится на штрафной площадке. Начато уголовное производство. Водитель был трезв, своей вины не отрицает, сотрудничает со следствием.

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По его версии, ЧП случилось из-за технической неисправности автокрана.

В селе объявлен сбор средств для оказания помощи потерпевшему.

В региональном главке Нацполиции случившееся пока не комментируют.

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Ранее в Полтавской области упавшая стрела крана насмерть раздавила женщину. Как сообщили в областной полиции, стрела упала на кабину машиниста. В результате женщина-машинист скончалась на месте.

Напомним, на Прикарпатье в январе 2018 года на грузовик с людьми упал кран. В ходе спасательной операции бойцы ГСЧС, с помощью крана восстановительного поезда, приподняли козловой кран, после чего оттянули поврежденный грузовой автомобиль. Спасатели деблокировали тела погибших (47-ми и 54-х лет) жителей Львовской области.

Также во Львове на строительной площадке упал кран. При падении он повредил две припаркованные машины.

А о том, как в Ужгороде грузовой кран рухнул на автомобили, смотрите в сюжете:

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