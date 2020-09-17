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В Одесской области легковушка врезалась в стену тоннеля: есть погибшие (фото, видео)

17 сентября, 12:01

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Пострадавших пассажиров госпитализировали

В Раздельнянском районе Одесской области легковушка врезалась в стену тоннеля. В результате ДТП погиб водитель автомобиля, а двух пассажиров забрали в больницу.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, авария произошла 17 сентября около четырех часов утра между населенными пунктами Павловка и Кучурган.

По предварительным данным, водитель OPEL OMEGA, двигаясь на большой скорости в сторону села Кучурган, въехал в тоннель и, не справившись с управлением, столкнулся со стеной. Водитель от полученных травм погиб на месте, двух его пассажиров, 1989 и 2000 года рождения, с многочисленными переломами и травмами головы госпитализировали.

Видео: Telegram-канал/Х Одесса

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Ранее мы сообщали, что в Николаевской области после ДТП загорелись грузовики. Один из водителей самостоятельно выбрался из машины после аварии.

Также напомним, на Закарпатье легковушка врезалась в автобусную остановку.

Видео: mukachevo.net

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