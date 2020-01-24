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В Одесской области маршрутчик раздает подарки пассажирам

24 января, 12:51

Водитель Станислав дарит детям мягкие игрушки

"Женщинам – билеты, а детям – игрушки". Это – лозунг одного из маршрутчиков в городе Белгород-Днестровский Одесской области, сообщает "Ранок з Україною".

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Водитель по имени Станислав никогда не выезжает в рейс без мягких игрушек, которые раздает маленьким пассажирам. Так, по мнению мужчины, детям не будет скучно в дороге. Покупает эти игрушки Стас за свои деньги. А еще – собирает их у людей, чьи дети уже уже выросли и в игрушках не нуждаются.

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Ранее "Сегодня" сообщали о том, что крепость в Белгород-Днестровском внесли в список ЮНЕСКО. В организации подчеркнули, что Аккерманская крепость является уникальным комплексом памятников, который сочетает остатки античного города с выдающимся средневековым фортификационным сооружением. При этом на официальном англоязычном сайте ЮНЕСКО крепость сравнивают с крепостями Касба и Типаза в Алжире, а также – с Портобело и Сан-Лоренцо в Панаме, которые уже внесены в список всемирного наследия.

Кроме того, "Сегодня" рассказывали о редком явлении, которое сняли на видео жители Одесской области – на юге региона пронесся смерч.

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подарки маршрутка водители игрушки одесская область игрушка Белгород-Днестровский

Источник: Сегодня

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