В Одесской области микроавтобус сбил пешехода и врезался в легковушку: двое погибших

В результате аварии ранения получили три человека

/ Фото: Нацполиция

В Измаильском районе на трассе Одесса – Рени произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие: на 220-м километре дороги микроавтобус Ford Transit сбил пешехода и врезался во встречную легковушку.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, 31-летний водитель микроавтобуса возле села Утконосовка совершил наезд на неизвестного пешехода, а после этого выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota Camry.

В результате ДТП пешеход и 46-летний водитель легковушки погибли на месте. Водителя микроавтобуса госпитализировали в городскую больницу, двум его пассажирам медицинскую помощь оказали на месте аварии.

Было открыто уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Напомним, ранее сайт "Сегодня" выяснял, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

Также мы писали о том, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде.

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