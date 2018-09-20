В Одесской области мотоцикл врезался в дерево: погибли два человека

В городе Беляевка Одесской области мотоцикл врезался в дерево, погибли двое мужчин. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

ДТП произошло на одной из центральных улиц города. По предварительным данным, водитель мотоцикла "KAWASAKI" не справился с управлением, и транспортное средство столкнулось с деревом. В результате ДТП погибли водитель мотоцикла и его пассажир.

На данный момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники следственного управления полиции, все обстоятельства трагедии устанавливаются.

Напомним, только за первое полугодие 2018 года в ДТП в Украине погибли 1237 человек, пострадали – 12,8 тыс. Всего за январь-июнь произошло больше 68 тыс. аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тыс. ДТП.

В целом, за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман уже назвал ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах.