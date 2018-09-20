Смертельное ДТП под Запорожьем: погибли четыре человека

Двоих раненых медики госпитализировали, а тела погибших извлекали из покореженной машины с помощью специнструмента

На трассе Харьков – Симферополь произошла масштабное ДТП, в результате которого четыре человека погибли и еще двое оказались в больнице.

Столкновение произошло около пяти часов утра 20 сентября возле села Тракторное в Михайловском районе Запорожской области, заявили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Прибывшие на место происшествия сотрудники экстренных служб выяснили, что столкнулись легковой автомобиль Lanos и микроавтобус Mersedes Vito. В результате ДТП погибли четыре человека, находившихся в легковушке.





37-летнего водителя и 31-летнюю пассажирку микроавтобуса карета скорой помощи доставила в Михайловскую районную больницу. Тела погибших из покореженной легковушки спасателям пришлось извлекать с помощью специального оборудования.

Напомним, только за первое полугодие 2018 года в ДТП на украинских дорогах погибли 1237 человек, пострадали – 12,8 тыс. За это время произошло более 68 тысяч аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тысяч ДТП.

В целом, за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах.