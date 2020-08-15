В Одесской области мужчина цепью приковал ребенка к батарее

Иностранцу грозит до пяти лет тюрьмы

В Одесской области иностранец ударил в лицо 10-летнего мальчика, а потом приковал его цепью к батарее.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, за издевательства над ребенком мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.

Об инциденте, который произошел в Болградском районе, копам сообщила бабушка мальчика.

"Женщине об этом рассказала внучка, которая на пять лет старше своего пострадавшего брата", – отметили в полиции.

Как выяснилось, 50-летний мужчина, сожитель матери ребенка, является гражданином соседнего государства. "Воспитанием" мальчика он занимался в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе расследования копы изъяли цепь, на которую злоумышленник посадил мальчика, а также другие вещественные доказательства.

Мужчине инкриминируют обвинения по статьям "умышленное легкое телесное повреждение" и "незаконное лишение свободы".

Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области мать держала на цепи собственного сына-инвалида. Сделано это было для того, чтобы вместо него получать пенсию.

А под Киевом произошло похищение человека. Несколько мужчин, угрожая оружием, затолкали пострадавшего в автомобиль Volkswagen Transporter и увезли в неизвестном направлении. На территории Киево-Святошинского района и соседних регионов области ввели спецоперацию "Перехват".

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться