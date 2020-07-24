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В Одесской области мужчина открыл стрельбу по полицейским (видео)

24 июля, 08:33

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Стрелял дебошир из окна своего дома

В Одесской области полицейские задержали мужчину, который устроил стрельбу из окна своего дома.

Как рассказали в пресс-службе местной полиции, инцидент произошел вчера, 23 июля, в одном из сел Арцизского района. Копам сообщили, что из дома 60-летнего местного жителя слышны выстрелы. Полицейские выехали на место.

Хозяин дома явно не обрадовался приезду правоохранителей и начал через окно угрожать им пистолетом. На требование полицейских прекратить и сдать оружие мужчина начал стрелять.

В итоге – полицейские разоружили дебошира и доставили его в отдел полиции. Выяснилось, что огонь он открыл из пневматического пистолета.

"Действия мужчины следователи квалифицировали по ч. 2 ст. 342 (сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции.

За содеянное мужчине теперь грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, недавно в центре Одессы возле одного из ресторанов на Французском бульваре произошла драка со стрельбой и поножовщиной. Полицейские задержали семерых участников инцидента.

А в Днепропетровской области произошла драка, в ходе которой один из участников получил смертельное ранение.

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