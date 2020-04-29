В Одесской области мужчина похитил ребенка, провернув фокус с "черно-белым" Mercedes

В Одесской области мужчина пытался похитить семилетнюю девочку в одном из отдаленных сел, используя старый мошеннический фокус с "черно-белой" машиной.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, инцидент произошел посреди бела дня, прямо на улице.

"Мужчина умышленно приехал в одно из удаленных от областного центра сел, заманил в машину девочку, которую увидел на улице, и начал уезжать. К счастью, перепуганному ребенку удалось убежать", - говорится в сообщении.

О происшествии в полицию заявили родители девочки. По их словам, злоумышленник уехал на черном Mercedes. Однако когда через несколько часов машину остановили, она оказалась белой.

"39-летний одессит признался, что перекрасил автомобиль в черный цвет обычной канцелярской краской. Увидев на улице ребенка, он спросил, где находится магазин. Девочка отказалась показывать, сказав, что родители не позволяют ей общаться с незнакомцами, и тогда мужчина предложил ей посмотреть разложенные на сиденье коробки и игрушки", – добавили копы.

Когда девочка на минутку утратила бдительность, злоумышленник закрыл ее в салоне и начал уезжать. Однако увезти ребенка далеко злоумышленнику не удалось – малышка вырвалась и убежала.

"Подозреваемый какое-то время катался по окружающим селам в поисках возможности смыть краску с машины, остановился на территории Николаевской области и вернул автомобилю его первоначальный вид, а потом отправился в направлении Одессы", - рассказали в полиции.

Мужчину остановили возле села Первомайское и во время осмотра изъяли вещественные доказательства его причастности к правонарушению. У самого подозреваемого изъяли мобильные телефоны, на которых обнаружились фото и видео порнографического характера с участием детей.

Подозреваемого задержали, причину своих действий мужчина не объяснил. Было открыто уголовное производство по статье "Незаконное лишение свободы или похищение человека".

Полицейские подчеркнули, что в тот же день в Березовское отделение полиции с аналогичным заявлением обратились родители еще одной девочки. Причастность задержанного к этому происшествию проверяется.

Напомним, ранее во Львовской области к полиции обратилась местная жительница, которая сообщила о похищении ее 37-летней невестки с остановки общественного транспорта. Копы обнаружили потерпевшую в зарослях возле села. Женщина заявила, что трое неизвестных мужчин в масках затащили ее в автомобиль ВАЗ и, угрожая физической расправой, связали руки скотчем. Позже злоумышленники выбросили ее из машины на краю села и уехали.

Также ранее в Черкассах мужчина похитил знакомую и требовал за нее выкуп.

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