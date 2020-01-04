В Одесской области мужчина распространял детское порно: суд отправил его домой

Под домашним арестом подозреваемый проведет два месяца

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В Балте Одесской области судят мужчину, который распространял в интернете детское порно. Подозреваемого отправили под домашний арест.

В пресс-службе суда рассказали, что 31-летний мужчина "работал" через свой мобильный. В марте-мае 2019 года он около 45 раз отправлял ссылки на виртуальное хранилище с видео и фото порнографического характера с детьми.

"Балтский райсуд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца до 02.03.2020", – рассказали в суде.

Мужчине теперь может грозить до 12 лет лишения свободы.

Напомним, недавно в Днепропетровской области сотрудники киберполиции разоблачили преступную группу, которая занималась созданием и продажей детской порнографии. На место съемок детей привозили их родители, которые получали за это деньги.

Ранее мы писали, что 19 декабря Верховна Рада проголосовала за введение реестра педофилов, доступ к которому будут иметь правоохранители и сотрудники учебных учреждений.

Кроме того, ранее Верховная Рада отклонила закон о химической кастрации педофилов. Этот закон ранее вызвал волну негодования у экспертов. Некоторые указывают, что шансы жертв такого "лечения" (химической кастрации) выиграть суд против Украины очень высоки.

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