В Одесской области на ходу загорелся полицейский автомобиль

bessarabiainform.com

В городе Измаил Одесской области сегодня на ходу загорелся полицейский автомобиль.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, служебный автомобиль Renault Duster со следственно-оперативной группой направлялся на вызов коллег- патрульных, которые задержали злоумышленников, перевозивших подозрительный металл.

"По пути следования машина с полицейскими внезапно загорелось. По счастливой случайности никто не пострадал: все находившиеся в салоне авто, успели вовремя выбраться, а также забрать с собой ценные вещи и документы", - говорится в сообщении.

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На место ЧП прибыли сотрудники ГСЧС, которые погасили пламя, однако огонь полностью уничтожил пассажирский автомобиль.

В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.

Ранее в столице случилась серьезная авария, в которую попал и автомобиль полицейских. В итоге пострадали четыре человека.

А в Днепре на Полтавском шоссе произошло ДТП, в результате которого погиб сотрудник полиции. Его автомобиль вынесло на встречную полосу движения, где он на полной скорости ударил Subaru, Mitsubishi, а после — зацепил Lada.

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