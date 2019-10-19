В Днепре в результате ДТП погиб полицейский

Еще два человека - женщина и ребенок, доставлены в больницу после аварии

Фото: facebook.com/PoliceDniproRegion

В Днепре в ДТП погиб полицейский, еще два человека получили травмы.

Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области. Авария произошла сегодня, 19 октября, около 17:00.

Предварительно установлено, что сотрудник полиции, находясь вне службы, двигался на собственном автомобиле Ford Fiesta по Полтавском шоссе. В районе перекрестка с ул. Белградской он выехал на полосу встречного движения, вследствие чего произошло столкновение четырех автомобилей.

Фото: facebook.com/PoliceDniproRegion



В результате ДТП сотрудник полиции погиб на месте, еще два человека – женщина и ребенок, доставлены в больницу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Ранее в Черниговской области полицейский за рулем автомобиля насмерть сбил велосипедиста. Трагедия произошла возле поселка Сосницы. Велосипедист, 1964 года рождения, ехал по неосвещенной части дороги в попутном направлении и был сбит. От полученных травм он умер на месте аварии.

Также мы сообщали, что за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2369 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения правил дорожного движения.

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