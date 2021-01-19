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В Одесской области на пожаре погиб маленький ребенок

19 января, 12:23

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Копы взялись за расследование

В Одесской области спасатели во время тушения пожара в частном доме многодетной семьи обнаружили тело девочки.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, в момент возгорания в доме находилась 23-летняя хозяйка с четырьмя маленькими детьми. Все они крепко спали. 28-летний хозяин семейства в то время помогал по хозяйству своему родственнику.

Женщина проснулась от удушья, когда в доме было полно дыма. Она схватила на руки пятимесячного младенца, разбудила сыновей, шести и четырех лет, и выбежала с ними на улицу, не найдя лишь двухлетней дочери.

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В дом за ребенком побежал отец, но из-за сильного пламени и угарного дыма его усилия спасти ребенка были напрасными.

По предварительной информации специалистов ГСЧС, возгорание в доме произошло из-за неисправного печного отопления. Пожар начался с чердака.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай". Тело девочки направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области горел частный дом. Погибли двое малолетних детей.

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Также напомним, в Днепре при масштабном пожаре погибли три человека.

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