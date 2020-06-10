В Одесской области на складе вспыхнул масштабный пожар: пламя тушили два часа

В Одесской области произошел масштабный пожар – пламя охватило складское помещения в селе Маяки Беляевского района. Огонь спасателям пришлось тушить около двух часов.

Как рассказали в пресс-службе местной ГСЧС, о пожаре спасателям сообщили в 19:40 9 июня. На место сразу же отправили пожарных.

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Когда туда примчались спасатели, пламя охватило 150 квадратных метров одноэтажного помещения. Локализовать пожар пожарным удалось в 20:20, а потушили его только в 22:15.

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"На месте пожара работало 4 единицы техники и 16 человек личного состава. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара – устанавливается", – добавили в ГСЧС.

Напомним, не так давно мощный пожар произошел в Запорожье. Пламя охватило обувную фабрику – площадь возгорания составила около 400 квадратных метров.

Также мы сообщали о том, что в последнее время в Украине резко увеличилось число пожаров в природных экосистемах. В частности, масштабные пожары недавно охватили Киевскую и Житомирскую области.

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