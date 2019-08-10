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В Одесской области нашли трупы зараженных свиней

Сегодня, 09:45

На месте обнаружения животных объявили 40-дневный карантин

/ Фото: Pixabay

В Одесской области на берегу реки нашли несколько трупов диких свиней. Об этом сообщила пресс-служба Ренийской райгосадминистрации.

Сообщается, что животных нашли на берегу реки Дунай в городе Рени.

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Выявлено, что найден 3 августа (71 миля) и 6 августа (71 миля) на берегу Дуная трупы свиней оказались зараженными на АЧС, а найденный 5 августа в районе восьмого причала Ренийского морского торгового порта труп дикого кабана оказался не зараженным на АЧС, говорится в сообщении ведомства.

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На месте обнаружения мертвых животных объявлен 40-дневный карантин.

Напомним, ранее Украина временно запретила ввоз говядины из Польши из-за случаев заражения животных коровьим бешенством в стране. Решение принял главный государственный ветеринарный инспектор Украины. При этом в Службе добавили, что в Украине не регистрировалось случаев заболевания животных коровьим бешенством.

Кроме этого, мы писали, что из-за АЧС уже погибла треть диких кабанов на украинском острове Хортица в Запорожской области. Из-за заболевания этих животных планируют уничтожить полностью.  Территорию уже объявили карантинной зоной и сейчас туда никого не пускают. Сейчас попасть в заповедник можно только через санитарный пост, где круглосуточно дежурят специалисты.

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