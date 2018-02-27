В Одесской области насильник бросил ребенка умирать на холоде

Сегодня, 11:28

Полузамерзшую девочку под утро нашли в лесополосе

Фото:dpchas.com.ua
Фото:dpchas.com.ua

В Одесской области 11-летняя девочка стала жертвой насильника. Об этом сообщает местная полиция.

По данным ведомства, преступление произошло в Балтском районе.

"Об исчезновении ребенка в полицию сообщила ее бабушка. По словам женщины, внучка гостила у нее, а примерно в 16 часов ушла к родителям, которые живут в этом же селе. Однако ни дома, ни у бабушки ребенок не появился. В четыре часа утра в полубессознательном состоянии девочку со следами обморожения конечностей нашли в лесополосе на расстоянии 6-7 километров от села. Несовершеннолетняя рассказала, что подверглась сексуальному насилию со стороны одного из местных жителей. По словам ребенка, 19-летний односельчанин изнасиловал ее и бросил в лесу на морозе. Девочка всю ночь бродила в поисках дороги домой", – рассказали правоохранители.

Работники полиции задержали подозреваемого на территории соседнего района, где он скрывался. 

Как сообщалось, в Дергачевском районе поймали 45-летнего мужчину, который пытался похитить девятилетнего ребенка на детской площадке.

Напомним, работники полиции Ивано-Франковской области арестовали 55-летнего злоумышленника, который  пять лет держал падчерицу в сексуальном рабстве.
одесская область, насильник, изнасиловал

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"Сегодня"

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