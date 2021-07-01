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В Одесской области ночью пылало кафе – фото

1 июля 2021 9:25

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Спасатели полностью ликвидировали пожар за полтора часа. Сейчас выясняют причину возгорания

В Измаиле Одесской области ночью 1 июля загорелось кафе "Red Chili" на улице Шевченко.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Возгорание произошло около 3:30. Тогда в помещении никого не было – заведение не работало.

Над зданием поднялся столб дыма.

Над зданием поднялся столб дыма. / Фото: ГСЧС

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Спасатели локализовали пожар в 4:16 и ликвидировали его в 4:52 на площади 70 кв.м. Огонь уничтожил пристройку и подсобное помещение, а также повредил крышу и стены барного помещения. Погибших и пострадавших нет.

Огонь потушили почти за 1,5 часа

Огонь потушили почти за 1,5 часа / Фото: ГСЧС

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На месте работали девять спасателей, пока причина пожара неизвестна.

Напомним, на Одесской трассе (Киевская область) произошел пожар. Сгорел легковой автомобиль.

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Кроме того, в Ужгороде в микрорайоне Шахта произошел большой пожар. Загорелся лагерь ромов, который находится вблизи тубдиспансера.

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