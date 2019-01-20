В Одесской области первая община перешла в ПЦУ
Это первый случай в Одесской области, когда община завершила переход в ПЦУ
В Одесской области первая община Украинской православной церкви Московского патриархата приняла решение о переходе в состав Православной церкви Украины. Об этом сообщает "Радио Свобода".
Как заявил пресс-секретарь Одесско-Балтской епархии отец Теодор Оробец, за переход общины святого Дмитрия Солунского села Пужайково Балтского района проголосовали более 300 прихожан.
"Община выразила желание, чтобы в селе была создана Украинская православная церковь. Составили соответствующий протокол, поставили подписи, оформленный документ передали в Одесскую областную государственную администрацию. На Крещение и сегодня отслужил в сельском храме как священник Православной церкви Украины", – заявил он.
Как подчеркнул отец Теодор, это первый случай в Одесской области, когда община завершила переход в ПЦУ.
Ранее в Монастырищенском районе Черкасской области сразу три прихода перешли в Православную церковь Украины: такое решение приняли громады в селах Халаидово, Терлица и Тарнава.
Отметим, что процесс перехода приходов Украинской православной церкви Московского патриархата в Православную церковь набирает обороты. Общее число приходов УПЦ МП, вошедших в ПЦУ, достигло 106. Винницкая область лидирует по количеству переходов общин в новую церковь Украины.
Как известно, что 6 января в Стамбуле на Фанаре в храме Святого Георгия вселенский патриарх Варфоломей вручил Епифанию предстоятелю ПЦУ Томос для Православной церкви Украины.
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