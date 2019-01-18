В Сумах во время богослужения в соборе прогремел взрыв
Полиция открыла дело по статье "Хулиганство"
Вечером 18 января во время вечернего богослужения в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Сумы прогремел взрыв.
По данным пресс-службы Сумской епархии УПЦ МП, неизвестные бросили устройство, взорвавшееся в притворе храма.
"Остатки взрывчатки и последствия повреждения интерьера свидетельствуют о силе взрыва. Лишь по счастливому стечению обстоятельств никто не пострадал", - говорится в сообщении.
По данным полиции Сумской области, в 19:24 в полицию обратился служитель Спасо-Преображенского кафедрального собора и сообщил, что на входе в помещение неизвестные бросили шашку, которая и взорвалась.
На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнической службы. Предмет, который взорвался, оказался не шашкой, а пиротехническим средством для игры в страйкбол, оснащенный зернами кукурузы.
"Помещение не повреждено, пострадавших нет. По данному факту в полиции открыли уголовное производство по статье "Хулиганство"", - сообщают в полиции.
В Православной церкви Украины отреагировали на сообщение о взрыве во время богослужения в Сумах.
"Выражаем категорическое осуждение этого преступления. Слава Богу, что нет пострадавших", - говорится в заявлении.
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