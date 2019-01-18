В Сумах во время богослужения в соборе прогремел взрыв

Полиция открыла дело по статье "Хулиганство"

Фото: portal-pravoslavie.sumy.ua.

В Сумах во время богослужения в соборе прогремел взрыв //smm3.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/23c/d13/5c423cd134811.jpg //smm7.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/23c/d13/5c423cd134811.jpg 2019-01-18T22:49:00+02:00 Другие регионы Полиция открыла дело по статье "Хулиганство"

Вечером 18 января во время вечернего богослужения в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Сумы прогремел взрыв.

По данным пресс-службы Сумской епархии УПЦ МП, неизвестные бросили устройство, взорвавшееся в притворе храма.

"Остатки взрывчатки и последствия повреждения интерьера свидетельствуют о силе взрыва. Лишь по счастливому стечению обстоятельств никто не пострадал", - говорится в сообщении.

По данным полиции Сумской области, в 19:24 в полицию обратился служитель Спасо-Преображенского кафедрального собора и сообщил, что на входе в помещение неизвестные бросили шашку, которая и взорвалась.



















На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнической службы. Предмет, который взорвался, оказался не шашкой, а пиротехническим средством для игры в страйкбол, оснащенный зернами кукурузы.

"Помещение не повреждено, пострадавших нет. По данному факту в полиции открыли уголовное производство по статье "Хулиганство"", - сообщают в полиции.

В Православной церкви Украины отреагировали на сообщение о взрыве во время богослужения в Сумах.

"Выражаем категорическое осуждение этого преступления. Слава Богу, что нет пострадавших", - говорится в заявлении.

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Напомним, во время Рождественской литургии в Софии Киевской предстоятель Православной церкви Украины блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Епифаний призвал верующих молиться за мир и спокойствие, с добром в сердце, отбросив вражду.

Также предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что силовых захватов храмов Украинской православной церкви Московского патриархата не будет. Он отметил, что только любовь и уважение могут быть той основой, на которой будут переходить те парафии, которые сейчас находятся в лоне Российской православной церкви. Новая церковь готова принять в свой состав архиереев и священников Московского патриархата, оставив противоречия в прошлом.

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