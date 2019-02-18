В Одесской области пограничники перехватили грузовик с психотропами
В автомобиле обнаружили 1,5 тысячи ампул с психотропами
В Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины совместно с пограничниками и таможенниками блокировали контрабанду психотропов в Украине. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Партию психотропов пограничники обнаружили во время проверки грузовика, который прибыл из Турции в Черноморской морской порт через паромную переправу. Пакет с полутора тысячами ампул водитель, гражданин Украины, скрыл в технологических полостях автомобиля.
Как установил экспресс-анализ, обнаруженные препараты содержат сильнодействующее вещество – прекурсор "псевдоэфедрин", который используется для изготовления наркотических средств.
"В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 305 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия", – отметили в СБУ.
Напомним, недавно в аэропорту "Борисполь" в ходе проверки багажа, ехавшего из Варшавы транзитом в Тель-Авив, нашли 5,4 кг кокаина. В чемодане была двойная стенка, за которой лежали 5 свертков с белым порошком.
Кроме того, ранее в запорожском аэропорту задержали перевозчика контрабандных анаболических стероидов. При осмотре ручной клади мужчины таможенники обнаружили под вещами упаковку из-под картофельных чипсов, в которой находилось 78 блистеров препарата Danabol по 20 таблеток в каждом.
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