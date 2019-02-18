В Одесской области пограничники перехватили грузовик с психотропами

В автомобиле обнаружили 1,5 тысячи ампул с психотропами

Фото: СБУ.

В Одесской области пограничники перехватили грузовик с психотропами //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/aa2/b0b/5c6aa2b0b6d89.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/aa2/b0b/5c6aa2b0b6d89.jpeg 2019-02-18T14:43:00+02:00 Одесса В автомобиле обнаружили 1,5 тысячи ампул с психотропами

В Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины совместно с пограничниками и таможенниками блокировали контрабанду психотропов в Украине. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Партию психотропов пограничники обнаружили во время проверки грузовика, который прибыл из Турции в Черноморской морской порт через паромную переправу. Пакет с полутора тысячами ампул водитель, гражданин Украины, скрыл в технологических полостях автомобиля.

Как установил экспресс-анализ, обнаруженные препараты содержат сильнодействующее вещество – прекурсор "псевдоэфедрин", который используется для изготовления наркотических средств.

"В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 305 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия", – отметили в СБУ.

Напомним, недавно в аэропорту "Борисполь" в ходе проверки багажа, ехавшего из Варшавы транзитом в Тель-Авив, нашли 5,4 кг кокаина. В чемодане была двойная стенка, за которой лежали 5 свертков с белым порошком.

Кроме того, ранее в запорожском аэропорту задержали перевозчика контрабандных анаболических стероидов. При осмотре ручной клади мужчины таможенники обнаружили под вещами упаковку из-под картофельных чипсов, в которой находилось 78 блистеров препарата Danabol по 20 таблеток в каждом.

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