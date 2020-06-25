В Одесской области после ливней затопило село (фото)

Из подтопленного дома эвакуировали шесть человек, в том числе четверых детей

В Ананьевском районе Одесской области после сильных ливней вода подтопила жилые дома и хозяйства.

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Об этом сообщили в областном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций.

"24 июня в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в селе Ананьев Первый после сильных дождей подтопило 20 частных домов и домохозяйств", - заявили спасатели.

Прибывшие подразделения эвакуировали из одного из подтопленных домов шесть человек, в том числе четверых детей – людей перевели в помещение детского сада.

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Жителям остальных домов спасатели помогли перевести домашний скот с затопленных территорий. По состоянию на утро 25 июня бойцы ГСЧС продолжали откачивать воду с затопленных участков.

Напомним, что на западе Украины продолжают бороться с последствиями непогоды и паводком. Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что к ликвидации последствий непогоды привлекли более 1500 человек, вертолеты и горноспасателей.

А в Черновицкой области сильные дожди привели к паводкам, которые уже успели подтопить 18 населенных пунктов. Из-за угрозы дальнейших наводнений в областной госадминистрации обратились к буковинцам и рассказали, что делать в случае внезапного подтопления.

Все подробности в спецтеме Наводнение в Украине

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