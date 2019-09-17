В Одесской области построят три ветроэлектростанции

Три ветряные фермы построят на юге Украины, в Одесской области. Деньги на "зеленые" электростанции выделил немецкий инвестор. Станции появятся неподалеку поселков Либенталь, Овидиополь и Роксоланы.

Отметим, что 54 турбины мощностью 270 мегаватт планируют запустить через полтора года.

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Напомним, не так давно в Запорожской области состоялся запуск первых ветряных турбин Приморской ветроэлектростанции.

Также сайт "Сегодня" писал, что в Украине ветреформы идут в рост. Согласно Энергетической стратегии, принятой правительством страны, к 2035 году четверть всей электроэнергии Украина будет получать из возобновляемых источников. Более близкая цель — 11% к 2020 году. 2017-й мы закончили со скромными 1,5 ГВТ мощности из необходимых 5 ГВт. Что касается выработки электроэнергии, то ее львиную долю принесли ветроэлектростанции.

Кроме того, мы сообщали, что комитет по ТЭК проголосовал за внедрение зеленых аукционов с 2020 года.

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