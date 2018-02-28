МИД подтвердил гибель украинцев в Польше: появилось видео с места аварии

Сейчас решается вопрос транспортировки тел в Украину после установления их личностей, отметил дипломат

В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили гибель четырех украинцев в результате столкновения автомобиля с поездом в Польше.

Об этом сообщил УНН начальник Управления консульской деятельности ДКС МИД Украины Василий Кирилич.

По его словам, сейчас решается вопрос транспортировки тел в Украину.

"По информации главной комендатуры полиции города Ополе, погибшие 27.02.18 при столкновении легкового автомобиля с поездом были гражданами Украины. Консул в Кракове совместно с почетным консулом в Ополе принимают меры с целью установления личностей погибших и оказания содействия в транспортировке их тел в Украину", – сказал Кирилич.

Напомним, на днях украинец устроил смертельное ДТП в Польше. Начальный алкогольный тест показал, что он был в состоянии алкогольного опьянения – измерительные приборы зафиксировали более 1,5 промилле алкоголя. Водитель BMW не справился с управлением, и авто на большой скорости врезалось в дерево и раскололось на части.

Также сообщалось о нападении на полицейских в Польше. Среди задержанных оказался и бывший украинский военный. Всего за нападение на полицейских задержали семерых украинцев, пятерых грузин и одного молдаванина.