Авария в Запорожской области: грузовик врезался в стоящий микроавтобус
В результате ДТП был травмирован мужчина
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
В Запорожской области столкнулись грузовик и микроавтобус. Об этом сообщает местная ГСЧС.
По данным ведомства, авария произошла утром в среду, 28 февраля.
"На автодороге М-14 "Одесса – Мелитополь – Новоазовск" произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель грузового автомобиля DAF столкнулся с микроавтобусом "Пежо", который стоял на обочине дороги. Спасатели транспортировали травмированного в карету скорой медицинской помощи и отключили аккумуляторную батарею", – рассказали в ГСЧС.
Причина ДТП устанавливается.
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