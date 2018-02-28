Авария в Запорожской области: грузовик врезался в стоящий микроавтобус

Сегодня, 15:10

В результате ДТП был травмирован мужчина


Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

В Запорожской области столкнулись грузовик и микроавтобус. Об этом сообщает местная ГСЧС.

По данным ведомства, авария произошла утром в среду, 28 февраля.

"На автодороге М-14 "Одесса – Мелитополь – Новоазовск" произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель грузового автомобиля DAF столкнулся с микроавтобусом "Пежо", который стоял на обочине дороги. Спасатели транспортировали травмированного в карету скорой медицинской помощи и отключили аккумуляторную батарею", – рассказали в ГСЧС.

Причина ДТП устанавливается.

Как сообщалось, в Министерстве иностранных дел Украины подтвердили гибель четырех украинцев в результате столкновения автомобиля с поездом в Польше.

Напомним, на Закарпатье пьяный священник на автомобиле "Ауди" сбил трех женщин-пешеходов. От полученных травм они погибли мгновенно.
ДТП, водитель, грузовик, запорожская область

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Источник:

"Сегодня"

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